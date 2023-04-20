В Волгоградской области пельмени со свининой продавали под видом говяжьих

Предприятию объявили предостережение Фото: Артем ЛЕНЦ

Россельхознадзор обнаружил нарушение со стороны производителя пельменей из Городищенского района Волгоградский области. Вместо указанной начинки из говядины продукт был изготовлен с использованием свиного мяса. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, это удалось установить в ходе мониторинга системы «Меркурий».

- ООО «Сайзерторг» оформлены сертификаты на продукцию, полученную из сырья с видовым несоответствием, а именно в качестве сырья для изготовления фарша (свино-говяжий) и начинки для пельменей (говяжьи) использовалось куриное мясо и жилованная свинина, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Впоследствии партия попала в магазины региона. Предпринимателю выдали предостережение с требованием не нарушать регламент о безопасности пищевой продукции.