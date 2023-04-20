Волгоградцам рассказали о мерах профилактики болезни Альцгеймера

Больше всего болезни Альцгеймера подвержены пожилые Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в мире около 50 миллионов людей с деменцией, но каждый год регистрируется около 10 миллионов новых случаев заболевания Альцгеймера. Чтобы предотвратить стремительное развитие этой коварной болезни Роспотребнадзор сообщает какие продукты лучше всего употреблять в качестве профилактики предотвращения развития деменции.

Врачи доказали, что окислительные повреждения повышают риск развития заболевания, а употребление антиоксидантов, - витаминов С и Е, - этот риск снижают. Так, специалисты рекомендуют употреблять орехи, авокадо, помидоры, красный перец, шпинат, в которых есть витамины Е, а также брокколи, цветную и листовую капусту, петрушку, свеклу, рыбу, картофель, яйца и птицу, в которых находятся витамины группы В9, В12 и фолаты.

Помимо этого, медики рекомендуют употреблять в пищу куркумин. Желтая специя показывает хорошие результаты в защите от возрастных повреждений головного мозга.