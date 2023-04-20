На севере Волгограда 15-летний самокатчик угодил под колеса ВАЗа

Подростка госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля и попал в больницу. Авария произошла в Краснооктябрьском районе города-героя 19 апреля примерно в одиннадцать ночи. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, школьник в поздний час ехал на улице Таращанцев мимо дома №21. В этот момент 18-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» двигался со стороны улицы Штеменко в направлении Богунской.

- Он совершил столкновение с электросамокатом «Куга М4 Про» под управлением 15-летнего водителя, который двигался в попутном направлении, - уточнили в пресс-службе ведомства.

При падении подросток получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь. Впоследствии школьника госпитализировали в больницу.