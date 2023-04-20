В Волгоградском аэропорту предотвратили ввоз инфекции из Доминиканы

Самолету пришлось совершить экстренную посадку Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградском аэропорту выявили пассажира из Пунта-Кана с подозрением на опасную болезнь. Самолет, летевший в Москву, из-за одного пассажира сделал экстренную посадку в Волгограде. К счастью, вся это история оказалась не более, чем учебно-тренировочным занятием, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Роспотребнадзоре.

В тренировке принимали участие специалисты центров противочумного института, гигиены и эпидемиологии, а также сотрудники комитета здравоохранения администрации области, работники аэропорта, пограничники, таможенники, бригады скорой медицинской помощи и дезинфекционная станция.

Проведенная тренировка показала слаженное взаимодействие всех органов воздушного пункта пропуска и служб аэропорта, медицинских организаций при выявлении случая опасной Болезни. Первичные противоэпидемические мероприятия проведены своевременно и в полном объеме.