Под Волгоградом нашли тело пропавшего рыбака

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следственный комитет проводит проверку по факту гибели 52-летнего жителя Урюпинского района, тело которого нашли на берегу реки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина пропал несколько дней назад. 17 апреля он один отправился на рыбалку, но домой так и не вернулся. Спустя несколько суток его обнаружили местные жители без признаков жизни.

По предварительной информации, мужчина упал в воду и не смог выбраться. Телесных повреждений на теле нет. Причина смерти - механическая асфиксия в результате утопления. Выясняются обстоятельства его гибели.