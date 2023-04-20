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НовостиЭкономика20 апреля 2023 7:01

В Волгоградской области снизились цены на дизельное топливо

Стоимость бензина осталась неизменной
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Дизельное топливо в регионе подешевело на 5 копеек

Дизельное топливо в регионе подешевело на 5 копеек

Фото: Олег ЗОЛОТО

На АЗС Волгоградской области стало немного дешевле дизельное топливо. За неделю с 11 по 17 апреля оно снизилось в цене на 7% или 5 копеек. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, литр дизеля в среднем стоит 56,41 рубля.

Дизельное топливо дешевеет в регионе уже две недели. Без изменений остаются цены на все марки бензина. Литр АИ-92 в среднем автомобилистам обходится в 47,99 рубля, АИ-95 стоит 53,28 рубля. Средний ценник бензина АИ-98 на заправках составляет 59,81 рубля.