В Волгограде 20 апреля губернатор сдал кровь для участников СВО

Мобильный пункт для доноров в регионе работает восемь лет. Фото: АВО

В Национальный день донора, который в России отмечают 20 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал в мобильном пункте центра крови, сдал кровь для участников специальной военной операции и озвучил задачи развития службы. Машина для доноров в этот день стояла возле социально-педагогического университета, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Сделать еще один шаг к спасению жизни человека и помочь нашим врачам, медработникам - что может быть важнее? Я приглашаю всех сделать сегодня этот шаг, это доброе дело, - заявил Андрей Бочаров в Национальный день донора.

Мобильный пункт для доноров в регионе имеется уже восемь лет. За год он делает порядка 50 выездов, и принимает порядка тысячи литров крови от 2 тысяч доноров.

В целом же каждый год донорами становятся более 40 тысяч волгоградцев, четверть из них сдают кровь впервые, в том числе студенты. В 2023-м Волгоградский областной центр крови с филиалами переработал 5664 литров донорской крови, почти 3700 литров направили в больницы для пациентов, нуждающихся в переливании.