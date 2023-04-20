В Волгограде ночью горел рынок на Тулака

Спасатели потушили пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 20 апреля в Советском районе Волгограда произошел пожар на рынке на Тулака. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы примерно в 01.20 часов. на место выехали спасатели 4-й пожарно-спасательной части.

- Произошло возгорание на площади около 60 квадратных метров в неэксплуатируемом помещении на улице 25-летия Октября, - уточнили в ведомстве.

Внутри здания находился мусор. потушить огонь удалось за четверть часа. Пострадавших нет. Предварительная причина случившегося – короткое замыкание электропроводки.