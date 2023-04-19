В Волгограде 22 апреля отключат воду в Центральном районе

Воду отключат на неполный день. Фото: Александр КУЛИКОВ

В субботу, 22 апреля 2023 года, на день отключат питьевую воду на пяти улицах в Центральном районе Волгограда. Причиной станут плановые работы «Концессий водоснабжения» на водопроводе. Подачу холодного водоснабжения приостановят с 8.00 до 16.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете ЖКХ Волгоградской области.

Отключат питьевую воду с 8 до 16 часов 22 апреля 2023 года жителям центра Волгограда по адресам: улица Коммунистическая, дома №9а, 11, 16, 17-21, 18-22, 18а, 22б, 28-36 и 32а, улица Порт-Саида, дома №18, 18а, 15 и 17, улица Комсомольская, 16, улица Мира, 13 и улица Гагарина, 16.

Также в Волгограде с 22 часов 21 апреля до 20 часов 23 апреля пересохнут краны у жителей двух сразу двух районов - Советского и Кировского. Не забудьте набрать запас воды.

Кроме того, в областном центре стартовали массовые отключения горячей воды почти во всех районах (график на апрель 2023 года).