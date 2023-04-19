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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 13:29

В Волгограде директору фирмы дали 5 лет тюрьмы за мошенничество при трудоустройстве

Женщина обманом получила 110 тысяч рублей из бюджета государства
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынес приговор.

Суд вынес приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор директору фирмы, которая мошенническим путем получила 110 тысяч рублей из бюджета государства за трудоустройство 11 сотрудников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, гендиректор подала документы на субсидии в рамках программы «Развитие рынка труда и обеспечение занятости».

- Подсудимая в декабре 2020 года в целях незаконного получения субсидий на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для безработных граждан предоставила в ГКУ ЦЗН пакет документов о трудоустройстве 11 лиц, уточнили в прокуратуре.

Фактически ни к каким работам волгоградцы не привлекались. Женщина признала свою вину. Помимо срока она выплатит штраф в размере 470 тысяч рублей в казну государства.