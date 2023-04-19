В Волгограде ищут подрядчика для ухода за газоном в центре города за 2,7 млн

В Волгограде ищут подрядчика для ухода за газоном в центре города Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Волгограда опубликовали две закупки общей стоимостью 2,7 миллиона рублей – такую сумму администрация готова потратить на уход за газоном в Центральном районе города-героя в течение всего летнего сезона.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на госзакупки, муниципальное предприятие «Волгоградзеленхоз» готов заключить контракт на сумму 1,4 млн с подрядной организацией, которая с момента подписания и до конца августа 2023 года будет заниматься покосом травы газонокосилкой и ее вывозом.

Вторая закупка стоимостью 1,3 млн рублей. Власти ищут исполнителя, который будет ухаживать за газоном в парках, скверах и на набережной центральной части Волгограда. Сроки контракта аналогичные.