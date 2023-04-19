Госдума приняла закон об уравнивании жителей осажденного Сталинграда с ветеранами

Законопроект может вступить в силу уже 1 января будущего года Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об уравнивании прав жителей осажденного Сталинграда с ветеранами Великой Отечественной войны. Как сообщает volgograd.kp.ru, согласно электронной базе Думы, документ отправился на рассмотрение Совета Федерации.

В полную силу этого закона, документу нужно пройти еще несколько этапов. После принятия Советом Федерации, он должен отправиться на стол Президенту России, а уже после его подписи будет официально опубликован. Случится это предположительно не раньше 1 января 2024 года.

Напомним, что законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение еще 22 марта. При вступлении закона в действие, волгоградцы, награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда", будут получать те же меры соцподдержки, что и ветераны Великой Отечественной войны. Для реализации соцподдержки запланировано выделить 611, 640 рублей из федерального бюджета в 2023 году и 639 597 в 2024-м.