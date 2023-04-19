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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:58

Неделю дождей принесет в Волгоградскую область Средиземноморский циклон

Волгоград снова ждут обильные осадки
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ливни дадут передышку буквально на пару дней

Ливни дадут передышку буквально на пару дней

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Волгоградскую область вновь надвигаются ливни вместе с похолоданием. По данным ЦГМС России, непогоду нам принесет циклон, прибывший из Средиземноморья, и пробудет на территории региона еще неделю.

Как сообщает сайт volgograd.kp,.ru только в субботу, 22 апреля, суточный уровень осадков составит 80%, а температура опустится до отметки14 градусов. В воскресенье, 23 апреля, ненастье продолжится, а уже после выходных буквально на пару дней дожди прекратится. После небольшой передышки 25 дожди вернутся вновь.

Во все дождливые дни средняя температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. Когда Средиземноморский циклон покинет Волгоградскую область - синоптики пока затрудняются ответить.