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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:58

В Волгограде офис микрозаймов оштрафовали на 50 тысяч за выбивание долга

Этого решения добилось региональное УФССП
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
долга Этого решения добилось региональное УФССП

долга Этого решения добилось региональное УФССП

Фото: архив

В Волгограде офис микрозаймов заплатит 50 тысяч рублей за выбивание долга с клиента. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного УФССП, ранее в управление обратился мужчина, который пожаловался на кредиторов. Те использовали незаконные методы давления и требовали вернуть деньги.

- Направляли гражданину текстовые сообщения, в которых использовали методы психологического давления и вводили его в заблуждение относительно своих последующих действий, - утончили в ведомстве.

Должник был напуган, угрозы он воспринял серьезно. Впоследствии УФССП удалось добиться законного наказания за действия сотрудников офиса микрозаймов. Постановление уже вступило в силу.