В Волгограде офис микрозаймов оштрафовали на 50 тысяч за выбивание долга

долга Этого решения добилось региональное УФССП Фото: архив

В Волгограде офис микрозаймов заплатит 50 тысяч рублей за выбивание долга с клиента. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного УФССП, ранее в управление обратился мужчина, который пожаловался на кредиторов. Те использовали незаконные методы давления и требовали вернуть деньги.

- Направляли гражданину текстовые сообщения, в которых использовали методы психологического давления и вводили его в заблуждение относительно своих последующих действий, - утончили в ведомстве.

Должник был напуган, угрозы он воспринял серьезно. Впоследствии УФССП удалось добиться законного наказания за действия сотрудников офиса микрозаймов. Постановление уже вступило в силу.