К нашествию саранчи готовятся в Волгоградской области

Саранчу готовятся травить, как только она вылупится из кубышек. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградская область готовится к нашествию саранчи. В 2023 году от пожирающих все на своем пути вредителей обработают около 7,5 тысячи гектаров земель, что составляет порядка 0,08% сельхозтерриторий региона. Выявлять скопление кубышек для последующей обработки будут специалисты волгоградского филиала «Россельхозцентра», сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- География остается прежней: в первую очередь это участки в Быковском и Иловлинском, Николаевском и Палласовском, Светлоярском, Старополтавском и Суровикинском районах, - рассказал руководитель филиала Максим Долгов.

Обработки проводят, когда из кубышек вылупится 90% молоди итальянского пруса. Тогда достигается максимальный эффект. Так, за последние 10 лет площади, которые покрыты саранчой в Волгоградской области, сократили в 15 раз. Купируют очаги и на приграничных участках.