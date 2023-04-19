Руководителя КСП Волгограда утвердили на новый срок

Фото: Волгоградская городская дума

В Волгограде руководитель Контрольно-счетной палаты города был утвержден на новый срок. Полномочия Александра Мордвинцева продлили депутаты Волгоградской городской думы. Парламентарии проголосовали за его кандидатуру единогласно. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе гордумы.

На прошлой неделе Александр Мордвинцев написал заявление об освобождении должности с 18 апреля из-за истечения срока полномочий. Сегодня его перевыбрали на новый период.

Александр Мордвинцев возглавляет КСП Волгограда с 2018 года. Срок полномочий составлял 6 лет. Однако депутаты городской думы решили сократить срок председательства в КСП до пяти лет.