Горячую воду с 20 апреля отключат в сотне домов 4 районов Волгограда

Купаться в тазике придется от двух дней до двух недель. Фото: Валерий ШАХОВ

С четверга, 20 апреля 2023 года, отключат горячую воду в сотне многоквартирных домов четырех районов Волгограда. В графике отключений значатся дома Дзержинского, Советского, Кировского и Красноармейского районов. Если в, Красноармейском и частично в Советском купаться в тазиках волгоградцам придется всего пару дней, то в части Советского, Дзержинском и Кировского греть воду в кастрюлях придется две недели – до 3 мая, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

Так, на два дня – с 20 по 21 апреля 2023 отключат горячую воду в Красноармейском районе на улице Доценко, 70. В Советском районе греть воду на плите и электроприборами придется жителям 16 улиц: Балакирева, Владимирской, Гвоздкова, Запорожской, Ивановского, Казахской, Комарова, Я. Купалы, Малиновского, Мариупольской, Новосибирской, Песчанокопской, Сухова, Тимирязева, Шауляйской и Университетского проспекта.

На две недели без горячей воды с 20 апреля по 3 мая 2023 года останутся в Дзержинском районе двух домов на улице Новорядской - №56 и 58. В Советском – девять домов на улицах: Волгоградской, №9, 11, 13, 162, Голубятникова, №9, 10, 12, Терешковой, 9 и Тулака, 1а. В Кировском – одиннадцать домов по адресам: Военный городок, №5, 6, 7, 8, 9, 10, поселок Саши Чекалина, №3, 7, 8 и в переулке Тепличном дома №308 и 309.

А пока волгоградцы еще могут понежиться в горячей ванне.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде на апрель 2023 года с адресами смотрите здесь.