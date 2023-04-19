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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 10:14

В Волгограде в автобусе скончалась 78-летняя пенсионерка

Трагедия произошла ранним утром 19 апреля
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи организовали проверку

Следователи организовали проверку

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в среду в Волгограде пожилая женщина скончалась в салоне автобуса. Трагедия произошла 19 апреля в 6.10 в Тракторозаводском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- В автобусе, расположенном на остановке общественного транспорта «Механический институт» скоропостижно скончалась женщина 1945 г.р., - отметили в следкоме.

У погибшей не было обнаружено признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку, была назначена судебно-медицинская экспертиза.