В Волгограде в автобусе скончалась 78-летняя пенсионерка

Следователи организовали проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в среду в Волгограде пожилая женщина скончалась в салоне автобуса. Трагедия произошла 19 апреля в 6.10 в Тракторозаводском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- В автобусе, расположенном на остановке общественного транспорта «Механический институт» скоропостижно скончалась женщина 1945 г.р., - отметили в следкоме.

У погибшей не было обнаружено признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку, была назначена судебно-медицинская экспертиза.