Под Волгоградом двое мужчин на УАЗе украли 13 овец

Полиция поймала воров. Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 18 апреля, в полицию обратилась 54-летняя жительница Урюпинского района с заявлением о пропаже 13 овец прямо из сарая ее частного дома. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградский области, под подозрение попали двое мужчин 23 и 39 лет. Как выяснилось, они спланировали похищение животных заранее – подготовили УАЗ, на котором вывезли скот, и сразу же продали покупателю. Все злоумышленники заработали 52 тысячи рублей, которые сразу же потратили.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - уточнили в полиции.

Стражи порядка ищут животных, чтобы вернуть их владелице.