В Волгограде построят высокотехнологичный канатный цех на базе завода «Северсталь метиз»

Новый цех появится на базе прогрессивного завода Фото: Иван МАКЕЕВ

В апреле 2023 года дан старт строительства канатного цеха для выпуска специализированной продукции на базе волгоградского завода «Северсталь метиз». Сегодня, 19 апреля, там побывал глава региона, Андрей Бочаров, и обсудил все вопросы, касаемые масштабного проекта, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

- Завод «Свересталь метиз» не только сохранил, но и за последние три года увеличил свои показатели в полтора раза. Предприятие является единственным в России производителем закрытых канатов и трехпрядных канатов для дорожных ограждений. Сейчас мы активно заходим в те ниши, где ранее присутствовали американские и европейские компании, видим хорошую и большую перспективу, - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Руководство завода поделилось планами - в ближайшее время они собираются переоснастить отделения травления и нейтрализации. В новом канатном цеху будут выпускать широкий сортамент продукции для нефтегазовых предприятий, а также добывающей, строительной и многих других отраслей. Срок реализации проекта – 2023-2024 год. Общий объем инвестиций насчитывает порядка 1 миллиарда рублей. Многопрядные канаты будут производить не только для российского рынка, но также для стран СНГ и ближнего зарубежья.