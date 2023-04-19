В Волгограде на благоустройство пешеходной зоны в Ворошиловском районе потратят 24 млн

Благоустройство пешеходной зоны должно завершиться до ноября Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде определили компанию, которая благоустроит пешеходную зону вдоль улицы Рабоче-Крестьянской. Работы выполнит ООО «Гринпарк», которое стало победителем аукциона, рассказали в мэрии. Подрядчику предстоит обустроить участок между улицами Калинина и Иркутской.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, подрядчик выполнит работы за 24 миллиона 348 тысяч рублей. В рамках контракта будет необходимо привести порядок тротуар протяженностью более 1700 погонных метров. Агрономы высадят порядка шести тысяч деревьев и кустарников, уложит рулонный газон, смонтирует поливочный водопровод.

- Вышеуказанные мероприятия пройдут в комплексе с приведением в порядок дорожного полотна и тротуарного покрытия по улице Рабоче-Крестьянской – реконструкция проезжей части и пешеходной зоны вдоль жилых домов, торговых и социальных объектов уже выполняется, - отметили в мэрии.

Работы по благоустройству участка пешеходной зоны улицы Рабоче-Крестьянской должны завершиться до 1 ноября. В прошлом году был приведен в порядок тротуар между улицами Академической и Профсоюзной.

Учитывая протяженность главной пешеходной зоны Ворошиловского района, работы осуществляются поэтапно. Так, в прошлом году муниципалитет восстановил тротуар по ул. Рабоче-Крестьянской в границах ул. Академической и ул. Профсоюзной. В текущем году подрядная организация обновляет тротуары от ул. Базисной до ул. Калинина по обеим сторонам улицы.