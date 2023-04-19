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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:11

В Волгограде в рамках месячника высадили 4,5 тыс. растений

В четырех районах города появились новые зеленые насаждения
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Новые кусты уже радуют глаз посетителей Волгоградского музыкального театра

Новые кусты уже радуют глаз посетителей Волгоградского музыкального театра

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде с 20 марта в парках, скверах и придомовых территориях высадили 4,5 тысячи растений. Только за эту неделю в городе появились 2,4 тысячи кустарников и деревьев. Об итогах месячника сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на мэрию города-героя.

Так, в Дзержинском районе во дворах по улице Шекснинской высадили сотню бирючин, а также 50 саженцев спиреи, сосны и других пород растений. Еще 45 деревьев высадили на территории Советского района – возле домов №9,11 по улице Тулака и у дома №24 по улице Авиаторской.

В самом центре Волгограда облагородили склон верхней террасы Центральной набережной, а также улицу 13-й Гвардейской – на этих территории высадили 28 павловний и елей. 35 кустов можжевельника высадили на прогулочной зоне от Волгоградского музыкального театра до улицы Ковентри, также около 40 саженцев сирени появились вдоль Нулевой продольной.

Склон Центральной набережной тоже преобразился

Склон Центральной набережной тоже преобразился

Фото: Екатерина СИМОХИНА