В Волгограде в рамках месячника высадили 4,5 тыс. растений

Новые кусты уже радуют глаз посетителей Волгоградского музыкального театра Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде с 20 марта в парках, скверах и придомовых территориях высадили 4,5 тысячи растений. Только за эту неделю в городе появились 2,4 тысячи кустарников и деревьев. Об итогах месячника сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на мэрию города-героя.

Так, в Дзержинском районе во дворах по улице Шекснинской высадили сотню бирючин, а также 50 саженцев спиреи, сосны и других пород растений. Еще 45 деревьев высадили на территории Советского района – возле домов №9,11 по улице Тулака и у дома №24 по улице Авиаторской.

В самом центре Волгограда облагородили склон верхней террасы Центральной набережной, а также улицу 13-й Гвардейской – на этих территории высадили 28 павловний и елей. 35 кустов можжевельника высадили на прогулочной зоне от Волгоградского музыкального театра до улицы Ковентри, также около 40 саженцев сирени появились вдоль Нулевой продольной.