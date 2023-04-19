В Волгоградской области на пивзаводе изготавливали опасные коктейли Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгоградской области возбудила уголовное дело в отношении четверых жителей Ольховского района, подозреваемых в незаконном изготовлении алкогольной продукции. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, на пивзаводе под руководством супруга владелицы без лицензии производили коктейли «Мохито», «Шампанское», «Баблгам» и другие.

- Фигуранты смешивали воду и спирт с красителями и ароматизаторами, а затем в кегах реализовывали индивидуальным предпринимателям под видом слабоалкогольных напитков. В дальнейшем продукция продавалась на розлив в торговых точках практически во всех районах региона, - уточнили в полиции.

Всего полицейские изъяли 2,5 тонны коктейлей, а также различные доказательства. На сообщников возбуждено уголовное дело. каждому грозит по 6 лет тюрьмы.