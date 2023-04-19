В Волгограде мужчина хладнокровно оставил умирать зарезанную сожительницу

СК завершил расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 54-летней сожительницы. Материалы уже направлены в суд. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло 1 декабря прошлого года в одной из квартир дома №15 в поселке 4-й Участок Краснооктябрьского района. Гражданские супруги поссорились.

- Желая прекратить конфликт, злоумышленник, взяв нож, нанес им несколько ударов в области ноги своей сожительницы, после чего покинул квартиру. Вернувшись спустя непродолжительное время, фигурант обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, о чем сообщил правоохранителям, - уточнили в СКР.

Женщина умерла от потери крови. Мужчина находится под стражей в ожидании приговора.