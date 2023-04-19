В Волгоградской области официантам обещают зарплаты до 100 тыс. рублей

Зарплаты варьируют в зависимости от места работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области вновь стали востребованы работники общепита – официанты, бармены, бариста. Только за первые 4 месяца 2023 года на известном сайте по поиску работы hh.ru было зафиксировано 500 вакансий для этих направлений, а это в 1,5 раза больше, чем за прошлый год.

Зарплаты работников общепита меняется в зависимости от места работы и обязанностей. Так, например бармен-бариста в ресторане «Мясо & Рыба» сможет получать на руки от 40 000 до 42 000 рублей, а вот тренер по сервису и продажам для официантов в этом же месте будет получать от 50 000 до 100 000 рублей. В здании по соседству, кофейне «Babetta» зарплаты куда скромнее – там можно получить от 25 до 35 тысяч рублей.

Гастропаб «Библиотека» в самом Волгограда готов платить официантам от 30 000 до 100 000 рублей на руки, а кафе Marusya, которое находится буквально в соседнем доме, ищет официанта, готового работать за зарплату от 35 до 70 тысяч рублей.

Куда скромнее предложения в ресторанах фастфуда и в районных общепитов. Официант в волгоградском Burger King будет получать зарплату от 29 000 рублей, в итальянском ресторане Osteria & pizzeria Pasta Uno в Волжском обещают платить от 25 000 рублей до вычета налогов, а кассир-официант в камышинской пиццерии Марио будет получать от 15 000 рублей на руки.

Как сообщает volgograd.kp.ru, по данным портала зарплата работников общепита оценивается в среднем от 28 700 до 46 000 рублей. От кандидатов в основном не требуется опыт (в 76% случаев), но для каждой пятой вакансии нужен стаж от года до трех лет (22%).