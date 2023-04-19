На юге Волгограда водитель грузовика сбил пешехода на тротуаре

Фургон привез продукты в магазин. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель грузовика сбил 40-летнего пешехода на тротуаре возле продуктового магазина. ДТП с «ГАЗелью 2834»случилось днем 18 апреля в Кировском районе Волгограда на улице 64-й Армии. По предварительным данным, сдававший задним ходом 23-летний водитель фургона не убедился в безопасности маневра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Осуществляя движение задним ходом на пешеходной дорожке напротив дома №79 по улице 64-й Армии, водитель не убедился в безопасности маневра и совершил наезд, - рассказали в ведомстве.

40-летний волгоградец, который в момент наезда просто шел вдоль магазина по тротуару, получил травмы. С места ДТП мужчину увезли в больницу.