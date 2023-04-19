26 СНТ в Волгоградской области обесточили за многомиллионные долги

Не стать заложником чужих долгов и добиться получения света на дачном участке можно одним способом Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградцы постепенно начинают дачный сезон, но его начало может быть омрачено долгами за электроэнергию, а также отключениями поливной воды. Так, только за прошлый год 26 садово-некоммерческих товариществ задолжали более 330 миллионов рублей за электричество и остались без света. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ПАО «Волгоградэнергосбыт».

- С прошлого года отключенными за долги остаются 26 СНТ, среди которых «Родничок», «Золотая осень», «Дубок», «Приморье», «Наука». Только на апрель запланировано применение данной меры в 41 садоводческом обществе, - заявили в ресурсоснабжающей организации.

Из-за многомиллионных долгов, в поселках могут возникнуть перебои в работе на насосных установках, из-за чего также могут возникнуть проблемы с подачей поливной воды. Чтобы обойти стороной эту проблему, можно заключить договор напрямую. Такой услугой уже воспользовались более 17,6 тысячи дачников Волгоградской области.