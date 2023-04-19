Летевший из Минвод в Москву самолет экстренно сел в Волгограде Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 18 апреля, в аэропорту Волгограда экстренно сел самолет, летевший их Минеральных вод в Москву. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани, рейс авиакомпании «Якутия» 480 около 23.00 приземлился в Гумраке. Посадка была вынужденной – одному из пассажиров воздушного судна внезапно стало плохо. У женщина упало давление, ей потребовалась медицинская помощь.

- Пассажир с рейса снят, отправлен в медицинское учреждение города, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Уже в 00.09 часов самолет вылетел по назначенному маршруту в направлении «Внуково».