В Волгограде 20 апреля похоронят 29-летнюю гандболистку Викторию Дивак

Фото: ГК "Астраханочка".

В четверг, 20 апреля, в Волгограде проводят в последний путь 29-летнюю чемпионку гандбола Викторию Дивак. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе гандбольного клуба «Астраханочка», прощание состоится в 10.00 в похоронном доме «Память» на улице Землячки №74 (строение 15).

Напомним, жизнь спортсменки трагически оборвалась 17 апреля при странных обстоятельствах. Ее бездыханное тело обнаружили возле многоэтажного дома. Это известие стало шоком для всех, кто знал Викторию Дивак. Девушка всю жизнь посвятила спорту, была очень целеустремленной, добивалась успехов. Воспитанница волгоградской школы играла за клуб «Динамо-Синара», затем стала выступать за «Астраханочку». Виктория – трехкратная чемпионка России.

Редакция выражает искренние соболезнования родным спортсменки.