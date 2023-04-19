Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о фальсификате сыра «Российский» Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области фальсификате сыра «Российский», который производит фирма-фантом ООО «Крисмар». Продукция могла попасть в магазины региона. Как выяснило надзорное ведомство, фальсификат обнаружили в Кемеровской области при проверке качества питания в социальном учреждении. Сыр (мдж 50%) был изготовлен компанией, которой фактически по адресу (Рязанская область, г. Рязань, ул. Свободы, д.4) не существует. Покупателей просят внимательно изучать этикетку, ведь сыр с таким названием пользуется популярностью.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Роспотребнадзора, если в информации об изготовителе указано ООО «Крисмар», необходимо обратиться в ведомство (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.

Роспотребнадзор передал материалы проверки в правоохранительные органы.