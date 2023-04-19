В Волгограде на проспекте Маршала Жукова укладывают верхний слой асфальта

В этом году восстановят более пятидесяти дорожных объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Волгограда на проспекте Маршала Жукова продолжается ремонт – порядная организация уже приступила к укладке верхнего слоя асфальта. Напомним, в этом году приводят в порядок полуторакилометровый участок в границах от Джаныбековской и Хорошева. Дорожники работают преимущественно ночью, чтобы не мешать автомобильному движению в дневное время.

- Удалив старое покрытие, рабочие приступили к устройству нового двухслойного полотна. Параллельно ведутся работы по наращиванию горловин колодцев – их здесь более 160, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии.

Также подрядчик обустроит остановочные и парковочные карманы, бордюры, тротуары по обеим сторонам дороги. Добавим, что ремонтные работы ведутся на Рабоче-Крестьянской и Рокоссовского. В этом году восстановят более пятидесяти дорожных объектов.