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НовостиОбщество19 апреля 2023 5:49

Трем добровольцам СВО из Волгоградской области вручили медали «За отвагу»

Награждение прошло в музее-панораме «Сталинградская битва»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва".

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва".

Накануне, 18 апреля, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в торжественной обстановке прошло награждение трех добровольцев СВО. Военных отметили медалями «За отвагу». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея, знаки отличия за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации, получили Сергей Вершинин, Михаил Згурский и Дмитрий Сивцов.

- Высокие награды вручали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский, - отметили в пресс-службе музея.

Добавим, что на церемонии присутствовали ветераны ВС РФ, представители молодежных патриотических организаций, общественники.