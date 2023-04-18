Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье18 апреля 2023 15:01

В Волгоградской области дети массово болеют ОРВИ

В регионе превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ среди детей до шести лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В регионе много детей болеют ОРВИ

В регионе много детей болеют ОРВИ

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санитарные врачи сообщили данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Волгоградской области на неделе с 10 по 16 апреля. В регионе становится меньше взрослых и школьников с больным горлом, насморком и температурой. За неделю число заболевших снизилось на 4%. При этом иная ситуация среди малышей. В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ выше эпидемического порога среди детей до шести лет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Среди всех заболевших на прошлой неделе 45% - это дети до четырнадцати лет. Врачи диагностировали у взрослых и маленьких пациентов негриппозные вирусы – парагрипп, аденовирус, РС-вирус и риновирус.