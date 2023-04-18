В Волгоградской области дети массово болеют ОРВИ

В регионе много детей болеют ОРВИ Фото: Олег ЗОЛОТО

Санитарные врачи сообщили данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Волгоградской области на неделе с 10 по 16 апреля. В регионе становится меньше взрослых и школьников с больным горлом, насморком и температурой. За неделю число заболевших снизилось на 4%. При этом иная ситуация среди малышей. В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ выше эпидемического порога среди детей до шести лет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Среди всех заболевших на прошлой неделе 45% - это дети до четырнадцати лет. Врачи диагностировали у взрослых и маленьких пациентов негриппозные вирусы – парагрипп, аденовирус, РС-вирус и риновирус.