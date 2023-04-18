Отключат электричество 19 апреля в двух районах Волгограда

Электричество отключат из-за плановых работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два района Волгограда - Красноармейский и Советский – частично оставят без электричества в среду, 19 апреля 2023 года. Часть жителей будет сидеть света и электроприборов полдня, часть – весь день, с 9.00 до 17.00. Список адресов домов, офисных зданий и общежитий, где запланированы отключения света из-за плановых работ на электросетях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Красноармейском районе среди коммунальных страдальцев 19 апреля 2023 года с 9.00 до 17.00 окажутся жители лишь трех домов по адресам: ул. Голубева, 1а, ул. 50 лет Октября, 24 и 28.

В Советском районе под отключения попадут гораздо больше домов. Так, с 9 до 17 часов обесточат дома на пр. Университетском, №91, 95а, 95, 20 (общежитие) ул. Тимирязева, 1, 1а, 1б и 11 (четыре общежития), 7 (центр агрохимимической службы), ул. Песчанокопская, 14, 16, ул. Бурденко, 13, 14. Еще несколько улиц останутся без света в среду с 8.00 до 12.00: ул. 36-я Гвардейская, 1-21, 9г, 15г, 21/1, 21/2, 23, 12, 25-31, 35, 2-8, 14-34, ул. Бадальяна, 7, 3, ул. Вольная, 2а, 2-14, 1-17, 7/1, 7/2, 15а, ул. Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, ул. Климчука, 6, 7, 23, ул. Леонова, 3, ул. Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 3-7, 8, пер. Мостового, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, ул. Надежды, 1-29, 17/2, 17/1, 21, 30, 17-23, 8-12, ул. Педагогическая, 2-38, 1-33, ул. Рыкова, 28, 29, 30, ул. Светлая, 1, 7, 9, 15, 4, 8, 4, 8, 18-22, 17-23, ул. Сельскохозяйственная, 1-19, 13г, 1б, ул. Юная, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2.

Кроме того, в Советском районе Волгограда 19 апреля временно отключат газ (адреса). По всему городу стартовали отключения горячей воды (график на апрель). А с 21 по 23 апреля в Кировском и Советском районах Волгограда полностью отключат воду. Так что коммунальных страдальцев будет немало.