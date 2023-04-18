В Волгоградской области ФСБ задержала иностранца с килограммом мефедрона

ФСБ пресекла канал распространения крупной партии наркотика. Фото: Олег ЗОЛОТО

На трассе Москва-Волгоград сотрудники ФСБ задержали иностранца, который вез на иномарке в Волгоград около килограмма мефедрона. Причастным к организации канала доставки крупной партии наркотика оказался житель одной из стран ближнего зарубежья, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

Автомобиль иностранца остановили для осмотра на 945 километре федеральной трассы 6 апреля. После задержанный пояснил, что сверток с мефедроном он забрал из тайника в другом регионе. Согласно инструкции куратора, наркотик он должен был доставить в Волгоград для сбыта бесконтактным способом через Телеграм.

На наркокурьера завели уголовное дело. Сам он проведет ближайшие два месяца под стражей. Расследование продолжается.