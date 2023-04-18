В Волгоградской области увеличилось число аварий с пьяными водителями

В регионе увеличилось число аварий с пьяными водителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области зафиксировали рост ДТП с участием пьяных водителей. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на исследование «ПромРейтинга». Были проанализированы данные ГИБДД в первом квартале 2023 года. выяснилось, что в Волгоградская область оказалась в числе трех регионов России, в которых стало больше аварий с нетрезвыми автомобилистами.

В первом квартале 2023 года в Волгоградской области было зафиксировано 19 аварий с пьяными водителями – это на 5,6% больше, чем за аналогичный показатель прошлого года. Также таких аварий стало больше в Самарской области, причем на 144,4%, и в Хабаровском крае – на 15,8%. В Волгоградской области хоть и случился прирост, все равно за 3 первых месяца в регионе произошло наименьшее число ДТП с пьяными по сравнению с другими субъектами РФ, оказавшимися в рейтинге. Волгоградская область в этом списке заняла 23-е место.

Инфографика: vk.com/promrating

Также эксперты анализировали статистику дорожных происшествий с наездом на пешеходов и детей, а также по общему числу аварий. В эти рейтинги Волгоградская область не вышла.

Всего в России за 3 месяца года произошло 24 223 ДТП – это на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.