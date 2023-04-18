Под Волгоградом суд не смягчил приговор бывшему полковнику полиции за взятку

Приговор вступил в законную силу Фото: Игорь БУЛАТОВ

18 апреля Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю начальника ОМВД по Клетскому району Сергею Ледянкину, осужденному за взятку и бездействие. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее мужчине дали 3,2 года колонии, назначили штраф в размере 700 тысяч рублей и лишили звания полковника.

Бывший полицейский решил обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым. Напомним, в 2021 году Ледянкин получил 70 тысяч рублей от владелицы магазина за не привлечение ее к ответственности за незаконную торговлю алкоголем. Мужчина выполнил обещание, но через год направил материалы в отношении бизнесвумен в суд. Она в свою очередь заявила о том, что страж порядка получил от нее взятку.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора суда первой инстанции, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре.