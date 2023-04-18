В поселке Волгограда за полмиллиарда построят свыше 50 км новых коммунальных сетей

Новые коммуникации будут прокладывать до 2026 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэрия Волгограда организовала торги для выбора подрядчика, которая построит новые сети водоснабжения и водоотведения в поселке Солнечный Краснооктябрьского района. По проекту исполнитель контракта проложит инженерные коммуникации протяженностью более 50 километров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в городской администрации.

Подрядчику предстоит смонтировать около 26,5 километров сетей водоснабжения и более 26 километров канализационных коммуникаций. Для обслуживания новых сетей будут обустроены порядка 1000 колодцев.

- Реализация проекта позволит улучшить качество снабжения коммунальными ресурсами ранее построенных частных домов в поселке, а также обеспечит перспективную застройку территории, - отметили в мэрии.

После прокладки новых коммуникаций к централизованным системам смогут подключиться 260 земельных участков, которые ранее были выделены многодетным семьям. На застроенной земле коммунальные сети проложат до конца 2024 года, полностью проект должны реализовать к 2026 году.

На прокладку сетей водоснабжения и водоотведения в поселке Солнечный мэрия готова выделить 560 миллионов 844 тысячи рублей - именно столько составляет максимальная цена торгов. Заявки от компаний для участия в аукционе будут приниматься до 21 апреля.