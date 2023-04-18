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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:59

В Волгограде проведение первомайской демонстрации в 2023 году остается под вопросом

Тем не менее профсоюзам предлагают выходить на демонстрацию
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Решение о проведении или не проведении демонстрации вынесут уже завтра. 19 апреля

Решение о проведении или не проведении демонстрации вынесут уже завтра. 19 апреля

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году Волгоград может лишиться традиционной демонстрации на Первое мая, но все еще может обойтись. Окончательный вердикт не могут вынести даже представители Волгоградского областного Совета профессиональных союзов. Об этом они сообщили сайту volgograd.kp.ru.

- Честно говоря, сами пока не знаем. Сегодня у нас проводится совещание, на котором как раз решают вопрос проведения демонстрации, а также в каком формате она будет проходить. Вероятнее всего, точный ответ мы сможем дать завтра, - ответили в обласовпрофе.

Впрочем, Совет Профсоюзов пока не отказывается от своих приглашений на первомайскую демонстрацию. Информация о том, что Волгоград в 2023 году может остаться без традиционного митинга в День труда и весны появилась после того, как стало известно, что патриотическую акцию «Бессмертный полк» в этом году отменили во всех городах России.