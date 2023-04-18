18 апреля в Волгоградской области ожидается 20-градусная жара

В Волгограде будет +21 градус тепла. Фото: Юлия Данильченко

Завтра, 19 апреля, в Волгоградской области ожидается потепление до +20 градусов. На прошлой неделе регион накрыл циклон, принесший похолодание, дожди и сильный ветер. Но вторая половина месяца обещает быть по-настоящему весенней. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики областного Гидрометцентра, ночью будет +2...+7, днем +15...+20 тепла. Осадков не ожидается, порывы юго-восточного ветра достигнут 15-18 метров в секунду.

В Волгограде 18 апреля ночью температура опустится до +7...+9 градусов, днем до +19...+21º. Ветер восточный, максимум 13 метров в секунду.

МЧС напоминает о рисках природных пожаров, следует соблюдать правила пожарной безопасности на природе.