«Ситиматик-Волгоград» приглашает жителей области принять участие в акции «С электронной квитанцией – без пени»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) запускает акцию для потребителей, проживающих на территории Волгоградской области (кроме г. Волгограда) – при регистрации граждан в личном кабинете «МОЙМРЦ34» и выборе способа доставки квитанции по электронной почте, ООО «Ситиматик-Волгоград» не будет начислять пени при просрочке платежа до конца 2023 года.

Регоператор рекомендует своим потребителям перейти на аналог бумажного варианта платежного документа – электронную квитанцию. Переход на электронные квитанции имеет массу преимуществ.

Во-первых, при оплате такой квитанции онлайн, деньги моментально зачисляются на лицевой счет.

Во-вторых, это надежно и безопасно – её никто не вынет из почтового ящика, не увидит персональные данные, такая квитанция не потеряется, она не испортится со временем и будет надежно храниться в вашей электронной почте или компьютере. Такая цифровая квитанция является законным документом, который, в отличии от бумажного варианта, принимается в качестве доказательства в суде.

В-третьих, это оперативно и удобно – квитанция приходит раньше бумажной, она доступна в любое время, в любом месте, на любом устройстве: компьютере, планшете или смартфоне. При необходимости её всегда можно распечатать. Чтобы оплатить такую квитанцию, не нужно выходить из дома. Для удобства можно создать отдельную электронную почту для получения квитанций от разных поставщиков коммунальных услуг. На таком электронном почтовом ящике квитанции не затеряются в потоке поступающей информации.

В-четвертых, такой способ получения квитанций – это забота о близких, ведь можно оплачивать счета родителей, бабушек и дедушек.

В-пятых, отказ от бумажной квитанции – значительный вклад в экологию и сохранение лесов!

Обращаем внимание, что для каждого потребителя прекращение начисления пени будет осуществляться с момента обращения потребителя за переводом на электронный платежный документ и возобновится с момента отказа от получения перевода в электронном виде (в пределах сроков проведения акции).

Подписаться на получение электронной квитанции от «Ситиматик-Волгоград» можно в личном кабинете на сайте нашего партнера ООО «Межрегиональный расчетный центр» по ссылке.

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