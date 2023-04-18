В Сурском сквере в центре Волгограда скоро высадят более 300 растений

Мэр города оценил ход реконструации. Фото: мэрия.

В Сурском сквере в центре Волгограда с утра до ночи кипят работы по благоустройству. 18 апреля площадку посетил мэр города Владимир Марченко. Подрядчик продолжает масштабную реконструкцию общественного пространства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, в скором времени начнется озеленение – решено высадить более 300 растений разных пород. Напомним, ранее в сквере вырубили почти всю растительность – деревья были старыми и больными.

В парке будет пешеходная сеть, удобные подходы к социальным учреждениям, также в центре поставят фонтан, обустроят детскую площадку, сделают освещение, теневые навесы, поставят парковую мебель.

- Особое внимание в ходе общения с подрядчиками глава Волгограда обратил на необходимость неукоснительного соблюдения сроков и качества выполнения работ, - отметили в мэрии.