Волгоградское МЧС предупредило туристов и рыбаков об опасностях из-за максимальных сбросов на ГЭС

ГЭС неделю будет работать на максимальных сбросах воды Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Волжской ГЭС начался период максимального сброса воды, из-за чего в зонах отдыха, особенно в Волго-Ахтубинской пойме стало небезопасно. Подтопление грунтовых дорог и низин может затруднить туристам, рыбакам и охотникам выезд с полян и из лесов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Достижение неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется, - отметили в спасательном ведомстве.

С 17 апреля Волжская ГЭС перешла на максимальный сброс воды – 26 000 кубометров в секунду. В таком графике гидроузел будет работать до 23 апреля, после чего расход воды будет сокращаться. 27 апреля сброс будет составлять 17 000 кубометров в секунду. В режиме, необходимого для нереста рыбы, ГЭС будет работать до 30 апреля. Продолжительность «рыбной полки» будет зависеть от фактически складывающейся гидрологической обстановки в мае.

Отметим, из-за максимальных сбросов накануне уже подтопило нижнюю террасу Центральной набережной Волгограда.