Под Волгоградом мужчина убил племянника табуреткой и выбросил тело с балкона

Фото: пресс-службу регионального СУ СКР.

Волгоградский следственный комитет раскрыл преступление 25-летней давности. В июне 1988 года в Светлоярском районе кто-то жестоко убил 28-летнего местного жителя. Тогда сотрудники не смогли выяснить, кто расправился над молодым мужчиной. Подняв материалы дела, следователи вышли на след преступника. Им оказался теперь уже 58-летний родной дядя погибшего.

- В ходе проведения следственных действий он признался, что нанес племяннику телесные повреждения табуретом, оттащил его на балкон и сбросил вниз, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался от полученный травм. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.