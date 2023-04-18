Волгоградцев на майских праздниках ожидает неделя выходных

В следующем году выходные могут стать еще длинее Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году волгоградцев ждут длительные выходные в майские праздники. Помимо привычных выходных 1 и 9 мая – в Праздник весны и труда и День Победы, - к ним прибавятся еще несколько. И это не смотря на то, что депутаты Госдумы предлагали сократить новогодние праздники в пользу майских.

Выходные в этом году начнутся уже в конце этого месяца – с 29 по 30 апреля. После этого наступает 1 мая – снова нерабочий день, - затем небольшая передышка длинной в 5 дней и вновь выходные, длиной в 5 дней до 9 мая включительно.Таким образом, в мае волгоградцы будут отдыхать целую неделю - 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая. Правда, к сожалению, такой отдых светит далеко не всем, а лишь тем, кто работает не по типичному графику 5/2.

Напомним, что "Новых людей" внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Поэтому в следующем году у нас могут сделать еще более длинные выходные.