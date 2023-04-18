В соцучреждения Волгоградской области попала опасная говядина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Говядина сомнительного качества попала в соцучреждения Волгоградский области. Этот факт выявили сотрудники регионального Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, мясо было произведено ИП Ивановым в Калачевском районе.

- На площадке предпринимателя оформлены ветеринарные сопроводительные документы на говядину с указанием недостоверных сведений о ветеринарно-санитарной экспертизе, при этом продукция направлена в социальные учреждения региона, - уточнили в ведомстве.

Предприниматель нарушил закон о безопасности пищевой продукции. Ему выдали предостережение с указанием впредь соблюдать все регламенты и требования.