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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:48

В соцучреждения Волгоградской области попала опасная говядина

Нарушившему закон ИП выдали предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В соцучреждения Волгоградской области попала опасная говядина

В соцучреждения Волгоградской области попала опасная говядина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Говядина сомнительного качества попала в соцучреждения Волгоградский области. Этот факт выявили сотрудники регионального Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, мясо было произведено ИП Ивановым в Калачевском районе.

- На площадке предпринимателя оформлены ветеринарные сопроводительные документы на говядину с указанием недостоверных сведений о ветеринарно-санитарной экспертизе, при этом продукция направлена в социальные учреждения региона, - уточнили в ведомстве.

Предприниматель нарушил закон о безопасности пищевой продукции. Ему выдали предостережение с указанием впредь соблюдать все регламенты и требования.