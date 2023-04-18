В Волгограде не планируют урезать огороды до 6 соток

Урезать старые огороды власти не планируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На публичных слушаниях в Волгограде одобрили новые стандарты на размеры огородов в частном домовладении. Согласно изменениям в правила землепользования и застройки отныне минимальная площадь огорода составит 300 квадратных метров, максимальная – 600. Но урезать уже существующие наделы до шести соток власти не собираются, нововведения коснутся только новых участков, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Новое правило не будет иметь обратной силы и не будет распространяться на ранее выделенные участки для организации огороднической деятельности, - пояснили в администрации Волгограда.

Так что жителям частных домов областного центра не стоит опасаться за свои участки. Они останутся в неприкосновенности. Необходимость же таких изменений власти объясняют пробелом в законодательстве, из-за которого площадь выделяемых под огороды участков ранее никак не регламентировалась. Документ еще не принят окончательно.