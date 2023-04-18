За год 1272 уголовных дела о коррупции завели в Волгоградской области

В Волгограде посчитали количество уголовных дел в той или иной степени связанных с крупными суммами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области в 2022 году правоохранительные органы возбудили 1272 уголовных дела коррупционной направленности. Арестовали имущества на общую сумму 37 миллионов рублей. Добровольно возместить фигуранты согласились около 11 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ежегодный доклад о противодействии коррупции, который представили на заседании профильной комиссии регпарламента.

Согласно официальной статистике, суды Волгоградской области в 2022 году рассмотрели 313 коррупционных уголовных дел и осудили 322 человека. Самыми частыми преступлениями были мошенничество и взятничество.

Также прокурорский надзор выявил 2680 нарушений законодательства о противодействии коррупции. В целях их устранения внесено 1067 представлений, после рассмотрения которых 1961 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Контрольно-счетная палата региона также подсчитала количество проверок и нарушений в сфере использования бюджетных средств: 66 и 51 соответственно.