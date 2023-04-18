Под Волгоградом 44-летний водитель «Лады» погиб при столкновении с «Ситроеном»

Мужчина скончался в больнице Фото: Михаил ФРОЛОВ

44-летний житель Волгоградской области погиб в смертельном ДТП в Серафимовичском районе 17 апреля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла около шести часов вечера на трассе Михайловка – Серафимович.

Мужчина за рулем «Лады Гранты» ехал на 65-ом километре автодороги и внезапно потерял управление над транспортным средством. В итоге автомобиль оказался на полосе встречного движения, где на полной скорости врезался в «Ситроен Джампер».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался в больнице, - уточнили в пресс-службе региональной полиции.