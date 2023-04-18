Волгоградцам советуют четыре продукта для бодрости весной

Роспотребнадзор рассказал, как восполнить нехватку витаминов Фото: Олег УКЛАДОВ

18 апреля Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградский области, какие четыре продукта помогут быстро восполнить нехватку витаминов и добиться бодрости. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, в межсезонье необходимо включить в рацион рыбу, зелень, орехи и капусту. Эксперты рекомендуют во избежание весеннего гиповитаминоза сходить в магазин или на рынок. Конечно, витамины продаются в аптеках, но лучше наладить рацион.

В жирной рыбе (форель, сельдь, скумбрия, печень трески) содержатся витамины группы А, D, омега-3. Лучше не жарить этот продукт, а приготовить в духовке, кастрюле или на пару. В орехах (миндаль, грецкие, кешью, кедровые, фундук, фисташки) много витаминов А и Е, в капусте – клетчатка, которая помогает сохранить иммунитет, а в зелени – витамины С, К и PP. Простые и вкусные блюда из этих продуктов помогут чувствовать бодрость и хорошее настроение в течение дня.